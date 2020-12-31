В ВСУ за сутки выявлены 148 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек. … Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 138 человек.

Всего по состоянию на 10:00 31 декабря в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1 937 человек. Выздоровели за период пандемии 12 026 человек, летальных случаев – 38. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 362 человека