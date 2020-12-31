Госкомтелерадио в 2020 году не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2020 году не рекомендовало к возу в Украину 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды.

В частности, согласно ответу Госкомтелерадио на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в 2020 году в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека вошло 18 книг.

Так, не рекомендованы к ввозу в Украину: Владимир Истархов "Удар русских богов", Фредерик Понс "Месье Путин: Взгляд из Франции", Юрий Мухин "Кто сбил малайзийский "Боинг". Провокация века", Захар Прилепин "Некоторые не попадут в ад", Владимир Жириновский "Дым над Украиной", Станислав Смоляков "Я дрался с бандеровцами", Брентон Таррант "Велика заміна до нового порядку", Оливер Стоун "Интервью с Владимиром Путиным", Александр Жучковский "85 дней Славянска", Михаил Манченко "Посетитель", Мунго Мелвин "История Крыма и Севастополя: От Потемкина до наших дней", Александр Пересвет "Мститель Донбасса", Михаил Карс "Кровавая песня Донбасса", Алексей Конрадов "Antidote. Опыт критики антирусской мифологии", Александр Барковъ "Новороссия в моем сердце", Сергей Моисеев "Переход через пропасть", Валерий Баталов "Новороссия – боль моя! Поэма и стихи" и Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Роман Злотников "Живи, Донбасс!"

Таким образом, на сегодня в данном перечне находится 230 наименований книг.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение в списке - предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешениґ на ввоз этих изданий в Украине, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2020 году запретил ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.