События

10:51 31.12.2020

Миллионы людей готовятся встретить Новый год в условиях ограничений из-за COVID-19

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Миллионы людей готовятся встретить Новый год в условиях ограничений из-за COVID-19

Миллионы людей по всему миру готовятся отметить наступление нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19 - с блокировками, ограничениями и комендантскими часами, пишут западные СМИ.

Во всем мире власти призвали общественность встречать Новый год дома.

Так, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон призвал людей соблюдать правила и "встречать Новый год спокойно дома". Власти Великобритании из-за роста числа заражений коронавирусом с 31 декабря ввели наивысший уровень ограничений во многих регионах.

Во Франции 31 декабря около 100 тыс. полицейских и жандармов направят для подавления вечеринок и собраний. Полицейские сосредоточатся на центрах городов и на наиболее уязвимых районах.

В Германии, которая находится частично в режиме изоляции, канцлер Ангела Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет пребывания на посту канцлера ФРГ. Министр здравоохранения Йенс Шпан в преддверии Нового года заявил, что ожидает, что в стране будет "самая тихая новогодняя ночь".

В Италии с 22:00 начинается комендантский час, а до 7 января действует режим изоляции, поэтому итальянцы тоже будут встречать Новый год дома и смотреть праздничные программы по телевизору.

Власти Нью-Йорка закрыли Таймс-сквер, где традиционно проходят праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. В этом году трансляцию можно будет посмотреть онлайн или по телевизору.

В Израиле, где вступил в силу режим изоляции уже в третий раз за время пандемии, полиция также приготовилась к разгону стихийных вечеринок и собраний людей. За этим будут следить с дронов и вертолетов. Порядка 2 тыс. полицейских будут контролировать ситуацию. Они будут патрулировать улицы города и проверять адреса людей, которые в соцсетях упоминали о том, что планируют вечеринку.

Тем не менее, есть города, где у людей будет возможность выйти на улицу в новогоднюю ночь. Ожидается, что в Дубае тысячи человек посмотрят фейерверки и лазерное шоу в Бурдж-Халифе. Всех их зарегистрируют с помощью QR-кодов, обязательным будет ношение маски.

В Бейруте власти перенесли комендантский час на 3:00, а бары, рестораны и ночные клубы вновь откроются для посетителей в Новый год.

Теги: #коронавирус #новый_год
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