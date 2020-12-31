Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ в 2020 году шести книг из-за пропаганды государства-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2020 году запретил ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

В частности, согласно ответу Госкомтелерадио на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в 2020 году в перечень издательской продукции государства-агрессора, на ввоз которой предоставлен отказ, вошло шесть книг.

Так, не дано разрешение на ввоз в целях реализации трех детских книг российского издательства "Азбука-Аттикус": книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", книги "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и книги "А почему небо голубое?" (Эрик Матиев).

Также в перечень вошли три книги издательства "Мозаика-синтез" авторства Дарьи Денисовой: два издания книги "Время, пространство" и "Школа семи гномов. Уроки грамоты".

Совокупный тираж данных книг составил 45 тыс. экземпляров.

Таким образом, в настоящее время в данном перечне находится 274 наименования издательской продукции из России, на ввоз которой предоставлен отказ.

Как сообщалось, в 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказал во ввозе в Украину российской издательской продукции, в том числе из-за антиукраинского содержания 151 издания.