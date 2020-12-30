Порошенко заявляет, что лично санкционировал операцию по задержанию "вагнеровцев" в 2018 году

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" в бытность верховным главнокомандующим в 2018 году.

"Могу сказать определенный эксклюзив… Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал Порошенко в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале" в среду.

При этом он расценил срыв операции как государственную измену и подчеркнул, что будет настаивать на привлечение причастных к ответственности. "Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, которые имели целью притянуть в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбивание Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", - сказал политик.

По его словам, спецоперация "была сорвана конкретными лицами". "Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, очень настоятельно рекомендую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В СБУ также опровергли свою причастность к истории.

4 сентября парламентская фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ.