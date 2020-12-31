Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами раскрыли международную группировку мошенников

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с правоохранителями Германии раскрыли схему международного мошенничества, в результате которого пострадали граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией получили информацию о киберпреступниках по каналам Евроюста и Европола от прокуратуры г. Бамберг в Германии", - написала она в соцсети Facebook в четверг.

Объем средств, выманенных мошенниками у граждан через специальные сайты для покупки активов, которые показывали неимоверный рост доходов, но только имитировали операции, составил 8-10 млн евро.

"В результате спецоперации в Европе был задержан ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов и на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине", - указывается в сообщении.

На данный момент украинские правоохранители продолжают расследование, начатое в Германии, и проводят следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме.