События

09:49 31.12.2020

Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами раскрыли международную группировку мошенников

1 мин читать
Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами раскрыли международную группировку мошенников

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с правоохранителями Германии раскрыли схему международного мошенничества, в результате которого пострадали граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией получили информацию о киберпреступниках по каналам Евроюста и Европола от прокуратуры г. Бамберг в Германии", - написала она в соцсети Facebook в четверг.

Объем средств, выманенных мошенниками у граждан через специальные сайты для покупки активов, которые показывали неимоверный рост доходов, но только имитировали операции, составил 8-10 млн евро.

"В результате спецоперации в Европе был задержан ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов и на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине", - указывается в сообщении.

На данный момент украинские правоохранители продолжают расследование, начатое в Германии, и проводят следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме.

 

Теги: #мошенничество #венедиктова #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:18 28.12.2020
К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

К 10,5 годам лишения свободы приговорен разбойник, нападавший на женщин в Голосеевском районе Киева

22:40 25.12.2020
НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

12:21 24.12.2020
КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

11:59 24.12.2020
Офис генпрокурора передал "дело Татарова" в СБУ, в НАБУ называют это вмешательством в расследование для защиты чиновника

Офис генпрокурора передал "дело Татарова" в СБУ, в НАБУ называют это вмешательством в расследование для защиты чиновника

17:41 21.12.2020
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета оппозиции

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета оппозиции

16:38 21.12.2020
Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

Прокуратура АР Крым арестовала 32 судна за незаконное пересечение границы полуострова

09:56 21.12.2020
Правоохранители завершили следствие по делу подозреваемого в убийстве священника в Киеве в 2015 году – прокуратура

Правоохранители завершили следствие по делу подозреваемого в убийстве священника в Киеве в 2015 году – прокуратура

09:56 18.12.2020
Офис генпрокурора в 2020 активизировал работу в сфере международного сотрудничества по экстрадиции – Венедиктова

Офис генпрокурора в 2020 активизировал работу в сфере международного сотрудничества по экстрадиции – Венедиктова

10:17 17.12.2020
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн

15:35 14.12.2020
Венедиктова выступает за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват"

Венедиктова выступает за активизацию расследования дел, связанных с группой "Приват"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

В Украине за сутки зафиксировали 9 699 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 803 человека

Российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы

Порошенко заявляет, что лично санкционировал операцию по задержанию "вагнеровцев" в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Миллионы людей готовятся встретить Новый год в условиях ограничений из-за COVID-19

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ в 2020 году шести книг из-за пропаганды государства-агрессора

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

В Закарпатье 31 декабря и 1 января ожидается повышение уровня воды в реках

В Украине за сутки зафиксировали 9 699 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 803 человека

Число заражений COVID-19 в мире превысило 82 млн, число жертв - 1,8 млн

В Ривне во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали 53 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА