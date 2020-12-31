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09:36 31.12.2020

Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

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Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

Президент США Дональд Трамп сократил свою поездку во Флориду в честь праздников и вернется в Вашингтон в полдень четверга, сообщает газета The Hill.

Согласно расписанию Трампа, разосланному журналистам в среду вечером, Трамп и его супруга Мелания в 11:00 по местному времени вылетят из Флориды в Вашингтон.

Это означает, отмечает газета, что Трамп и его жена не будут присутствовать на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, которая ежегодно собирает сотни гостей. В последние три года Трамп присутствовал на этой вечеринке и, как правило, обращался к гостям с кратким выступлением. Накануне сообщалось, что на вечеринку 2020 года в Мар-а-Лаго придут порядка 500 человек.

Теги: #сша #трамп
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