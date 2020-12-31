События

09:23 31.12.2020

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

2 мин читать

Сенат США в пятницу проведет голосование по вопросу, следует ли отменять вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Сената, голосование состоится 1 января.

Документ, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", должен получить необходимые две трети голосов в верхней палате, чтобы считаться одобренным, несмотря на вето главы государства.

Вероятность того, что Сенат проголосует за отмену вето, высока.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал отмену вето на этой неделе и дал понять, что у него есть для этого голоса. "Я бы настоятельно призвал моих коллег-республиканцев поддержать этот закон еще раз, когда мы будем голосовать", - сказал Макконнелл с трибуны Сената.

Ранее в декабре обе палаты Конгресса одобрили этот законопропроект, причём подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ предусматривает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Теги: #бюджет #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 31.12.2020
Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

Трамп вернется из Флориды в Вашингтон в четверг и пропустит свою новогоднюю вечеринку - СМИ

06:02 31.12.2020
США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане

США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане

03:18 31.12.2020
Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

22:37 30.12.2020
Коронавирус сорвал планы производства новейших американских истребителей пятого поколения

Коронавирус сорвал планы производства новейших американских истребителей пятого поколения

07:00 30.12.2020
Предвыборная команда Трампа продолжает предпринимать попытки оспорить итоги выборов

Предвыборная команда Трампа продолжает предпринимать попытки оспорить итоги выборов

06:49 30.12.2020
Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

03:41 30.12.2020
Байден заявил, что в США спустя 10 месяцев пандемии коронавируса недостаточное количество тестов

Байден заявил, что в США спустя 10 месяцев пандемии коронавируса недостаточное количество тестов

03:31 30.12.2020
Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

01:34 30.12.2020
Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в американском штате Колорадо

Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в американском штате Колорадо

06:52 29.12.2020
Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами раскрыли международную группировку мошенников

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

В Украине за сутки зафиксировали 9 699 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 803 человека

Российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы

ПОСЛЕДНЕЕ

Миллионы людей готовятся встретить Новый год в условиях ограничений из-за COVID-19

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину из РФ в 2020 году шести книг из-за пропаганды государства-агрессора

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами раскрыли международную группировку мошенников

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

В Закарпатье 31 декабря и 1 января ожидается повышение уровня воды в реках

В Украине за сутки зафиксировали 9 699 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 803 человека

Число заражений COVID-19 в мире превысило 82 млн, число жертв - 1,8 млн

В Ривне во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали 53 человека

Российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА