В Закарпатье 31 декабря и 1 января ожидается повышение уровня воды в реках

В течение текущих и ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Спасатели подчеркнули, что в нижнем течении р.Боржава возможен начальный выход воды на заводь.