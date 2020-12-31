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08:38 31.12.2020

В Закарпатье 31 декабря и 1 января ожидается повышение уровня воды в реках

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В Закарпатье 31 декабря и 1 января ожидается повышение уровня воды в реках

В течение текущих и ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышений уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Спасатели подчеркнули, что в нижнем течении р.Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Теги: #реки #закарпатье
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