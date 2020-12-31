В Украине за сутки зафиксировали 9 699 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 803 человека

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 11 803 человек, умерли 209 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 2 704 человека; летальных случаев - 209; выздоровели – 11 803 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 30 декабря сообщалось об 7 986 новых случаях болезни, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших COVID-19, 28 декабря было зафиксировано 4 835 новых заболевших, 27 декабря сообщалось о 6 113 новых заболевших COVID-19, 26 декабря было зафиксировано 7 709 новых заболевших COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемия на утро четверга составило 1 055 047 человек, 18 533 человека - умерло от COVID-19, выздоровели - 709 993 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.