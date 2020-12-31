В Ривне во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали 53 человека

Во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" в Ривне в среду, 30 декабря, спасатели эвакуировали 53 человека, из них 30 детей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"30 декабря в 15.02 в г.Ривне по ул. Киевская, 67А в подвальном помещении трехэтажного здания ТРЦ "Арена" возник пожар. В 15.30 пожар ликвидирован на площади 20 м кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели эвакуировали 53 человека, из них 30 детей.