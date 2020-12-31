Российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям используя пулеметы и гранатометы

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, используя пулеметы и гранатометы, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны противника, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки противник несколько раз открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Отмечается, что с целью выявления дежурных огневых средств российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.

"На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина", –констатировали в штабе.

Украинские военные подчеркнули, что на обстрелы противника был открыт огонь. О фактах нарушений режима прекращения огня противником сообщены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"С начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – сказано в сообщении.