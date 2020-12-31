США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане

Администрация президента США Дональда Трампа планирует рассекретить разведывательную информацию о том, что Китай предлагал неким "негосударственным субъектам" в Афганистане плату за убийства американских военных, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников администрации президента.

Источники в то же время отметили, что эта информация пока носит неподтвержденный характер.

Разведданные были включены в брифинг для президента 17 декабря, Трамп был устно проинформирован по этому вопросу советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, сообщили источники.

В настоящее время сотрудники различных ведомств работают над подтверждением первоначальных разведывательных сведений, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пока не ясно, были ли проинформированы об этом члены конгресса или избранный президент Джо Байден, хотя теперь он имеет доступ к ежедневному президентскому брифингу.

Ранее в США с подачи газеты The New York Times была развернута широкая кампания обвинений в адрес российских спецслужб в том, что они якобы платили талибам за убийства американских солдат в Афганистане.

Американские официальные лица признавали, что не располагают подтверждениями этих сведений. Так, командующий американскими войсками в Афганистане Фрэнк Маккензи сказал в сентябре, что это "не было доказано до той степени, чтобы быть уверенным".

Тем не менее, в ходе президентской предвыборной кампании Джо Байден, избранный президентом, обвинял Трампа в том, что в связи с этим он не принял против России действенных мер.