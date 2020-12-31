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03:18 31.12.2020

Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

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Сенат США проголосует в пятницу по оборонному бюджету, включающему ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2"

Сенат США в пятницу проведет голосование по вопросу о том, следует ли отменять вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Сената, голосование состоится 1 января.

Документ, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", должен получить необходимые две трети голосов в верхней палате, чтобы считаться одобренным, несмотря на вето главы государства.

Отмечается, что вероятность того, что Сенат проголосует за отмену вето, высока.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал отмену вето на этой неделе и дал понять, что у него есть для этого голоса.

"Я бы настоятельно призвал моих коллег-республиканцев поддержать этот закон еще раз, когда мы будем голосовать завтра", - сказал Макконнелл с трибуны Сената.

Ранее в декабре обе палаты конгресса одобрили этот законопропроект, причём - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

 

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Теги: #бюджет #оборона #сенат #сша
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