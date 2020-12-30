Суд в среду не избрал меру пресечения Микитасю, защита заявила отвод судье

Шевченковский районный суд Киева в среду вечером не избрал меру пресечения экс-главе компании "Укрбуд", экс-нардепу Максиму Микитасю в деле о заказе похищения столичного адвоката, поскольку защита Микитася заявила отвод следственному судье.

После двухчасового перерыва, предоставленного судом для ознакомления защиты с материалами ходатайства, адвокаты Микитася заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых не было удовлетворено судом.

После этого защита попросила короткий перерыв для подготовки письменного заявления об отводе следственному судье. Подготовив ходатайство об отводе, адвокаты заявили его в судебном заседании. Для принятия решения по заявленному отводу в судебном заседании был объявлен перерыв.

Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00