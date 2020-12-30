В Киеве облили краской памятник воинам АТО/ООС у ст.м. "Берестейская"

Неизвестные в ночь на среду облили краской памятник воинам-участникам Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил, установленный в Шевченковском районе Киева вблизи станции метро "Берестейская", сообщается на сайте Министерства в делах ветеранов Украины.

"Минветеранов осуждает преступные действия в отношении символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее. Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону", - говорится в заявлении ведомства.

В Минветеранов также напомнили, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, построенных в память лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.