События

18:24 30.12.2020

В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

2 мин читать
В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

Не менее четырех тюрем будет приватизировано в Украине в 2021 году, заявляет министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в следующем году следует ожидать также открытия новых объектов тюремной инфраструктуры, начала строительства новых следственных изоляторов, а также публикации комплексного "Рейтинга тюрем".

Кроме того, министр отметил, что в 2021 году ожидается принятие законов, "которые полностью изменят систему уголовных наказаний".

При этом Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти по причине "многочисленных бюрократических препятствий". "Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", - сказал он.

Глава ведомства рассказал, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.

"Подготовили ряд законопроектов, которые изменяют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят компенсаторные механизмы за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора в тюремную инфраструктуру, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое", - сообщил Малюська, подводя итоги года.

 

Теги: #приватизация #минюст #тюрьмы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 30.12.2020
Глава Минюста ожидает результата Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине на $6 млрд в феврале-2021

Глава Минюста ожидает результата Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине на $6 млрд в феврале-2021

10:11 28.12.2020
Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

15:23 24.12.2020
Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

19:35 23.12.2020
ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

14:24 23.12.2020
Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

19:18 21.12.2020
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

19:03 21.12.2020
Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

18:11 21.12.2020
Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

10:21 18.12.2020
Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

18:12 09.12.2020
Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Биткойн достиг нового рекорда - $28500

Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

На Донбассе 29 декабря погиб украинский военнослужащий из Винницы - ОГА

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве облили краской памятник воинам АТО/ООС у ст.м. "Берестейская"

Решение о смене подследственности в деле о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов оспорят в апелляционном суде – САП

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины в среду – штаб ООС

В Норвегии 10 человек пострадали от сильного оползня, 500 эвакуированы

Биткойн достиг нового рекорда - $28500

Микитась прибыл на заседание суда по избранию меры пресечения, объявлен перерыв на 2 часа

Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 5,7% населения

Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

Багбаунти "Дии" не выявил уязвимостей, влияющих на безопасность приложения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА