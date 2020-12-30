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17:57 30.12.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины в среду – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины в среду – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов", - указывается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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