В Норвегии 10 человек пострадали от сильного оползня, 500 эвакуированы

По меньшей мере, десять человек пострадали, еще 500 были эвакуированы из-за сильного оползня в Норвегии, сообщает издание Local.

"Пострадавших отвезли в больницу и в неотложку. К тому же, у нас есть дом престарелых, который эвакуировали, и проводится масштабная эвакуация домов, находящихся в эвакуационной зоне", - сказал полицейский Роджер Петтерсен.

Оползень сошел в среду вечером в деревне Аск к северо-востоку от Осло, где живет пять тысяч человек. Он разрушил 14 домов и вынудил 500 человек эвакуироваться. Судьба еще 21 человека неизвестна.