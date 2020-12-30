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17:23 30.12.2020

Микитась прибыл на заседание суда по избранию меры пресечения, объявлен перерыв на 2 часа

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Микитась прибыл на заседание суда по избранию меры пресечения, объявлен перерыв на 2 часа

Бывший собственник компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась присутствует на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения.

Это следует из онлайн-трансляции заседания, которую ведет YouTube-канал "Судова влада".

Защита Микитася просит суд предоставить время для ознакомления с материалами ходатайства.

В судебном заседании объявлен двухчасовой перерыв для ознакомления адвокатов с материалами ходатайства.

Как сообщалось, Микитась уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве. Ранее Нацполиция сообщила, что он уклоняется от получения повестки, в связи с чем судебное заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 17:30.

 

Теги: #суд #микитась
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