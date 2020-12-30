С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 5,7% населения

С 28 сентября по 27 декабря 2020 года гриппом и ОРВИ в Украине переболело 5,7% населения, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, за декабрь в Украине заболели 693,619 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 381,2 на 100 тыс. населения, что на 21,1% ниже эпидпорога, рассчитанного для Украины. За неделю 21-27 декабря 2020 года в Херсонской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости превысил эпидемический порог.

С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 172,051 тыс. человек.