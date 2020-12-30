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17:15 30.12.2020

Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

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Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий не имеет полномочий на созыв специального заседания КС, поскольку был отстранен от должности указом президента Украины Владимира Зеленского № 607/2020 от 29 декабря, заявил представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КС в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созвать специальное заседание", - заявил Вениславский, комментируя заявления, размещенные на сайте КС после обнародования указа об отстранении Тупицкого, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству специальное пленарное заседание КС может быть созвано исключительно главой КС или лицом, исполняющим его обязанности.

"Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного Суда", - отметил Вениславский.

При этом он констатировал, что отстранение Тупицкого – это вынужденный шаг, сделанный президентом с целью установления истины во время досудебного расследования уголовного дела.

"Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КС", - сказал Вениславский.

Шаг, предпринятый президентом в соответствии со ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины – это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от исполнения должностных обязанностей, объяснил он.

"Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ответственную, как судья КС, и тем более - глава Конституционного суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы оно не препятствовал своими действиями органам досудебного расследования", - акцентировал Вениславский.

Он также подчеркнул, что разъяснения о порядке отстранения от должности судьи КС, размещенное на официальном сайте суда, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор этого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС и сообщили о намерении назначить такое заседание. Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины. Также отмечается, что положения ч.3 ст.154 УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

 

Теги: #тупицкий #вениславский #комментарий
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