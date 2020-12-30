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16:50 30.12.2020

Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

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Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много – Зеленский

Украина продолжает работать над получением вакцин против COVID-19 и уже имеет договоренность о бесплатном получении 8 млн доз в рамках программы COVAX. Власти пытаются увеличить это количество, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область.

"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много", - сказал Зеленский во время встречи с административно-хозяйственным активом области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцин производства компании Sinovac Biotech.

"Подписали первый контракт на поставку вакцины - уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 млн доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции", - подчеркнул он.

Зеленский обратился к представителям власти на местах с просьбой провести информационную кампанию и разъяснения среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.

Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.

Отмечается, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

Теги: #вакцинация #зеленский
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