На Донбассе 29 декабря погиб украинский военнослужащий из Винницы - ОГА

В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 29 декабря, погиб украинский военный из Винницы, сообщает Винницкая областная государственная администрация.

"Вадим Владимирович Ефременюк, 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются. Военнослужащий проживал в Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата и место захоронения бойца уточняется.