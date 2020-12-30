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15:20 30.12.2020

МУС в конце 2021 может начать рассмотрение по существу дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму – Енин

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МУС в конце 2021 может начать рассмотрение по существу дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму – Енин

Международный уголовный суд в конце 2021 года может начать рассмотрение по существу дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Востоке Украины и в Крыму, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы рассчитываем, что к концу следующего года мы смогли бы войти в новую стадию этого процесса, и для этого мы максимально заинтересованы в усилении взаимодействия как с действующим прокурором Международного уголовного суда, так и с новоназначенным. Кроме того, требует усиления координация всех причастных органов государственной власти. Речь идет, прежде всего, об органах прокуратуры, органах предварительного расследования. Важна роль общественных организаций, которые в значительной степени помогают в сборе доказательств преступлений против человечности или военных преступлений на временно оккупированных территориях, как в Крыму, так и на Донбассе", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Енин отметил, что Украина шла к этому с 2014 года, а прокурор Международного уголовного суда приняла очень важное решение.

"С учетом определенных бюрократических особенностей ее мандат истекает в июне следующего года, выборы следующего прокурора должны состояться в феврале-марте. Некоторое время продлится процедура передачи дел. С учетом того, что Украина не ратифицировала Римский статут, а Международный уголовный суд будет действовать с учетом провозглашенных заявлений Верховной Рады Украины, прокурор должен обратиться к судьям Международного уголовного суда с целью утверждения такого его решения", - пояснил он.

Замминистра добавил, что Украина не исключает, что российская сторона будет пытаться использовать указанный факт в своих дезинформационных кампаниях, которые являются неотъемлемой составляющей гибридной войны.

"Поэтому чрезвычайно важным является максимально четкое разъяснение, что может Международный уголовный суд, чего он не может, как будут действовать органы государственной власти Украины и какие возможности это дает нам для ускорения момента привлечения высшего российского военно-политического руководства к ответственности за организацию военных преступлений и преступлений против человечности на временно оккупированных территориях Украины", - рассказал он.

Полный текст интервью с Евгением Ениным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

 

Теги: #енин #мус
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