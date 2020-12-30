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14:07 30.12.2020

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

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Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета от иранской стороны о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" (МАУ), именно выполнение достигнутых ранее договоренностей в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров с Ираном, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета с иранской стороны. На последней телеконференции, состоявшейся между всеми сторонами, участвующими в техническом расследовании, Иран в очередной раз заверил, что завершается стадия перевода документа и в ближайшее время он будет передан украинской стороне", - сказал Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что согласно процедуре, предусмотренной 13 приложением Чикагской конвенции, сторона, ответственная за техническое расследование (в данном случае Иран), обязана передать отчет о завершении технического расследования.

"В течение 30 дней каждая из сторон-участниц имеет право высказать предостережения, рекомендации, замечания. После этого в течение 60 дней иранская сторона сможет опубликовать открытую версию отчета. В дальнейшем он должен пройти утверждение в Совете Международной организации гражданской авиации (IKAO), и после этого это будет финализованый документ", - пояснил замглавы МИД.

Енин отметил, что указанный документ является чрезвычайно важным, поскольку именно в рамках технического расследования должны быть установлены все причины катастрофы, и это в свою очередь закладывает основы, необходимые для обеспечения уголовного расследования для привлечения всех виновных к ответственности, а также для выработки рекомендаций по устранению недостатков и обеспечению неповторения аналогичных катастроф в будущем.

"Именно технический отчет должен установить окончательно, речь идет о технической ошибке человека, или о системном сбое в организации системы безопасности гражданских полетов в небе над Ираном", - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что позиция Украины неизменна.

"Мы, прежде всего, заинтересованы в беспристрастном, объективном проведении технического расследования, обеспечении прозрачного уголовного преследования и привлечении всех виновных к ответственности, предоставлении гарантий неповторения соответствующих инцидентов в будущем, а также обеспечении достойного уровня компенсаций родственникам погибших в результате катастрофы, авиакомпании и государству Украина", - сказал Енин.

По его словам, в ходе последнего раунда переговоров иранская сторона взяла на себя ряд обязательств, в частности относительно передачи украинской стороне соответствующих отчетов, обеспечения более прозрачного уголовного расследования.

"Мы до сих пор ждем выполнения указанных договоренностей. Именно их выполнение в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров", - заявил Енин.

Он указал, что иранская сторона декларирует свою приверженность скорейшему завершению переговорного процесса, тем не менее, более объективно Украина будет судить по результатам конкретных действий со стороны Ирана.

"На сегодня мы не рассматриваем никаких других опций, кроме переговорного процесса с иранской стороной. В то же время, мы уже проинформировали Тегеран о том, что если переговорный процесс зайдет в тупик или его возможности будут исчерпаны, то мы совместно с другими пострадавшими государствами можем воспользоваться другими механизмами обеспечения нарушенных прав, в частности речь идет о возможности обращения в Международный суд ООН или один из международных арбитражей", - добавил замминистра.

Енин отметил, что наиболее чувствительным элементом, кроме восстановления справедливости, является сумма компенсаций.

"Именно поэтому мы исходим из того, что это является одним из базовых принципов переговорного процесса: не согласовано ничего, пока не согласовано все. Поэтому, во избежание разного рода инсинуаций и спекуляций, мы не объявляем публично сумму ожидаемых компенсаций. В конце концов, мы до сих пор не начали предметный диалог с иранской стороной именно по этому вопросу, поскольку мы исходим из того, что сумма компенсаций в значительной мере будет определяться реальными обстоятельствами трагедии, уровнем сотрудничества иранской стороны с нами, а также будем исходить из лучших международных практик в указанных ситуациях", - проинформировал он.

Енин сообщил, что Украина делает все для того, чтобы побудить иранскую сторону быть более открытой в расследовании этой катастрофы, в частности призывает ее к созданию совместной следственной группы или привлечению украинских следователей и прокуроров к совместному проведению следственных действий, следственных экспериментов, допросов и т.д.

"На словах иранская сторона якобы благосклонно относится к этому, в то же время "дьявол кроется в деталях", и мы ждем реализации обещанного на практике", - рассказал замглавы МИД.

Полный текст интервью с Евгением Ениным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #енин #самолет #иран
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