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13:57 30.12.2020

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

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Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

"Укрзализныця" расследует инцидент с экспрессом "Киев - Борисполь-аэропорт", сообщила компания в "Телеграм-канале".

По ее данным, в 11:25 среды на станции "Дарница" во время движения поезда №828 "Киев - Борисполь-аэропорт" произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Вследствие инцидента никто не пострадал.

В "Укрзализныце" отмечают, что причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.

 

Теги: #инцидент #рельсы #экспресс
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