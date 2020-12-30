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13:47 30.12.2020

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

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Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках на территорию страны в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает в среду Офис президента Украины.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными… Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу", - говорится в сообщении.

В Офисе президента рассказали, что вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021г.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

"По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - сказал Зеленский.

В Офисе президента подчеркнули, что такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украине гарантировано получение 8млн доз вакцины бесплатно.

"Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", - говорится в сообщении.

 

Теги: #опу #covid_19 #вакцина #минздрав
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