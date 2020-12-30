В Украине презентовали социальный проект "Stop the war"

В Украине презентовали социальный антимилитаристский проект "Stop the war", разработанный музыкантом Александром Барлебеным (BARLEBEN) при содействии Украинского культурного фонда.

Как рассказал Барлебен во время презентации проекта в среду в Киеве, главной задачей проекта его команды является привлечение внимания общества к вопросу борьбы с войной как таковой с помощью музыки и искусства.

"Этим проектом мы возвращаем внимание слушателя и зрителя к тому, что это (насилие – ИФ) не является нормой, что решение конфликтов в 21 веке путем войны это абсолютно неправильно. Однако украинцы поставлены в такие условия, что были вынуждены защищать свою независимость, хотя мы и не являемся поклонниками самой войны как пути решения конфликтов", - отметил музыкант.

Он также добавил, что музыка, которую слушает человек, может очень сильно влиять на его сознание и мировоззрение.

"Музыка – это настолько сильно, что иногда мы даже не представляем ее границ и ее реальных действий", - подчеркнул Барлебен.

Проект "Stop the war" - это социальный проект с англоязычной композицией в сопровождении видеоряда современных войн в мире, с акцентом на войну в Украине. Главным его создателем является музыкант Александр Барлебен (BARLEBEN), который, будучи сотрудником Службы безопасности Украины, несколько провел лет провел в зоне проведения ООС.