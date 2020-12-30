События

13:34 30.12.2020

Взрыв прогремел в аэропорту Адена после прилета делегации правительства Йемена - ТВ

1 мин читать

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Аден на юго-западе Йемена, сообщает в среду телеканал Al Arabiya.

По его данным, по аэропорту был произведен минометный обстрел. Есть жертвы и пострадавшие.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как в аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии.

Телеканал сообщает, что, по первоначальным данным, никто из министров не пострадал.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что на аэродроме в момент обстрела находилось много людей, началась паника.

Ранее в декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Теги: #йемен #взрыв #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 30.12.2020
Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене - СМИ

Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене - СМИ

18:14 25.12.2020
В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль

В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль

12:12 25.12.2020
В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

11:03 24.12.2020
В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

13:35 18.12.2020
Во Львове из-за взрыва газа в жилом доме обвалилась часть стены, пострадали два человека

Во Львове из-за взрыва газа в жилом доме обвалилась часть стены, пострадали два человека

12:22 14.12.2020
Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

16:12 07.12.2020
"Нова Пошта Глобал" создала хаб для международных отправлений во Львове и запустила грузовые рейсы из США и Китая во львовский аэропорт им. Д. Галицкого

"Нова Пошта Глобал" создала хаб для международных отправлений во Львове и запустила грузовые рейсы из США и Китая во львовский аэропорт им. Д. Галицкого

09:48 30.11.2020
Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

11:22 29.11.2020
В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

11:17 29.11.2020
В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

В Оболонском районе Киева возле общественной приемной лидера одной из политпартий произошел взрыв вероятно гранаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдавские фермеры довольны переговорами с президентом Санду

В Офисе генпрокурора рассказали о причинах отзыва из ВАКС ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

Минздрав заключил контракт о поставках в Украину вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech – ОП

В Украине презентовали социальный проект "Stop the war"

Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Под Киевом произошло ДТП с участием 8 автомобилей, два человека пострадали - полиция

"Автолюкс" вновь сообщил о нападении на автобус, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА