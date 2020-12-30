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13:19 30.12.2020

Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

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Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", который парламент принял 17 декабря.

"Документ предусматривает внедрение прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения", - сообщается на сайте президента в среду.

В Офисе президента отметили, что принятие закона было обусловлено сложной ситуацией, возникшей в связи с пандемией COVID-19 и введением ограничительных мер, связанных с ее распространением в мире.

Документ, в частности, вносит изменения в налоговое законодательство, направленные на уточнение некоторых положений трансфертного ценообразования; уточняет основания прекращения административного ареста; положение относительно корректировки финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели; особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании.

"Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, выведение экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Теги: #данные #закон #налоговый
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