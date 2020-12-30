События

12:13 30.12.2020

Под Киевом произошло ДТП с участием 8 автомобилей, два человека пострадали - полиция

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Под Киевом произошло ДТП с участием 8 автомобилей, два человека пострадали - полиция

В районе с. Вита-Почтовая (Киевская обл.) в среду утром произошло столкновение восьми транспортных средств, в результате чего, по предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Патрульные занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы, Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - сообщается на странице Патрульной полиции области в соцсети Фейсбук.

 

Теги: #киевская_область #дтп
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