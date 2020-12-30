События

12:12 30.12.2020

"Автолюкс" вновь сообщил о нападении на автобус, пострадавших нет

2 мин читать
"Автолюкс" вновь сообщил о нападении на автобус, пострадавших нет

Украинский перевозчик "Автолюкс", входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, сообщил об очередном нападении на рейсовый автобус сообщением Киев-Чернигов.

Согласно сообщению пресс-службы компании в среду, 29 декабря в 10:00 в районе с. Скибин (Киевская обл.) со стороны ремонтируемого участка дороги неизвестный мужчина, одетый в спортивный костюм и голубую куртку с капюшоном, бросил камень в лобовое стекло рейсового автобуса. Лицо он спрятал за медицинской маской. В результате инцидента водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Видеокамеры зафиксировали момент нападения. На место была вызвана полиция, однако злоумышленника задержать не удалось.

"Данное событие является продолжением серии нападений на рейсовые автобусы Autolux, курсирующие по маршруту Киев-Чернигов. Это уже девятое нападение за последние три месяца. К большому сожалению, виновные все еще не найдены, несмотря на многочисленные обращения в полицию, поступающие от перевозчика и пассажиров рейсовых автобусов. Нападения продолжаются!", - отмечает перевозчик.

"Автолюкс" обратился в МБД, Министерство инфраструктуры, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Украины и к городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко с требованием незамедлительно создать рабочую группу по решению проблемы нелегальных перевозок и преодоления бандитизма в Киевской и Черниговской областях.

Как сообщалось, ранее "Автолюкс" неоднократно заявлял о нападении на автобусы на маршруте Киев - Чернигов.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев – Одесса - Киев.

Согласно данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемник – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрирован в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и компания "Норма-А".

 

Теги: #нападение #автолюкс #автобус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:10 27.12.2020
Не менее семи человек стали жертвами нападения человека с ножом в Китае

Не менее семи человек стали жертвами нападения человека с ножом в Китае

17:13 21.12.2020
В Киеве мужчина напал на бригаду "скорой" помощи, двое медиков госпитализированы

В Киеве мужчина напал на бригаду "скорой" помощи, двое медиков госпитализированы

11:06 19.12.2020
Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

16:01 14.12.2020
В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

13:22 30.11.2020
Разумков обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала во время акции "Зажги свечу памяти"

Разумков обратился в правоохранительные органы по факту нападения на журналистку телеканала во время акции "Зажги свечу памяти"

23:10 28.11.2020
Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

Правоохранители возбудили дело по факту нападения на журналистку телеканал

12:59 20.11.2020
"Автолюкс" сообщил о нападении на автобус в Киеве, пострадавших нет

"Автолюкс" сообщил о нападении на автобус в Киеве, пострадавших нет

11:41 09.11.2020
В Переяславе мужчина с ножом напал на беременную, женщина не пострадала

В Переяславе мужчина с ножом напал на беременную, женщина не пострадала

18:27 01.11.2020
Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

13:43 29.10.2020
В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв прогремел в аэропорту Адена после прилета делегации правительства Йемена - ТВ

Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

Зеленский подписал закон по обеспечению сбора данных для декларирования объектов налогообложения

Под Киевом произошло ДТП с участием 8 автомобилей, два человека пострадали - полиция

В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

В президентском рейтинге лидирует Зеленский, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос КМИС

Серверы ГПК "Нафтогаз Украины" подверглись DDoS-атаке

Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА