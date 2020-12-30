"Автолюкс" вновь сообщил о нападении на автобус, пострадавших нет

Украинский перевозчик "Автолюкс", входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, сообщил об очередном нападении на рейсовый автобус сообщением Киев-Чернигов.

Согласно сообщению пресс-службы компании в среду, 29 декабря в 10:00 в районе с. Скибин (Киевская обл.) со стороны ремонтируемого участка дороги неизвестный мужчина, одетый в спортивный костюм и голубую куртку с капюшоном, бросил камень в лобовое стекло рейсового автобуса. Лицо он спрятал за медицинской маской. В результате инцидента водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Видеокамеры зафиксировали момент нападения. На место была вызвана полиция, однако злоумышленника задержать не удалось.

"Данное событие является продолжением серии нападений на рейсовые автобусы Autolux, курсирующие по маршруту Киев-Чернигов. Это уже девятое нападение за последние три месяца. К большому сожалению, виновные все еще не найдены, несмотря на многочисленные обращения в полицию, поступающие от перевозчика и пассажиров рейсовых автобусов. Нападения продолжаются!", - отмечает перевозчик.

"Автолюкс" обратился в МБД, Министерство инфраструктуры, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Украины и к городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко с требованием незамедлительно создать рабочую группу по решению проблемы нелегальных перевозок и преодоления бандитизма в Киевской и Черниговской областях.

Как сообщалось, ранее "Автолюкс" неоднократно заявлял о нападении на автобусы на маршруте Киев - Чернигов.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев – Одесса - Киев.

Согласно данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемник – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрирован в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и компания "Норма-А".