В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

В Киеве за прошедшие сутки у 1131 человека выявили коронавирусную инфекцию, 22 жителя скончались, 839 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще 1131 больной коронавирусом обнаружен в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 110 139", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, заболели: 659 женщин, 414 мужчин, 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 35 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 839 человек. Всего коронавирус преодолели 38 856 жителей Киева", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 220, в Днепровском – 188, в Деснянском районе - 138 случаев.

Как сообщалось, Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, рекордное с начала пандемии количество выздоровевших – 16 355 человек, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.