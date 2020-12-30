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11:09 30.12.2020

Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

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Креминь убежден: с введением обязательного предоставления услуг на украинском шока для сферы обслуживания не будет

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что норма языкового закона об обязательном обслуживании на украинском языке, которая вступит в силу 16 января 2021 года, не является карательной.

"Что касается сферы обслуживания, то о необходимости перехода на украинский знали все, для подготовки к реализации ст.30 было полтора года. Стоит сказать, что мы получили колоссальную поддержку как со стороны украинских компаний, так и наших инвесторов… Поэтому убежден, что 16 января никакого шока для сферы обслуживания не произойдет", - сказал Креминь в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Омбудсмен подчеркнул, что данная норма закона не является карательной мерой, а скорее - предупредительный, чтобы права каждого гражданина Украины на получение информации и услуг на государственном языке было по-настоящему защищены.

"Однако это не означает, что тот, кто будет нуждаться в информации на любом другом языке, не получит такой возможности. Мы за лучшие возможности в рамках действующего законодательства", - подчеркнул уполномоченный.

Креминь рассказал, что в случае нарушения права гражданина на обслуживание на государственном языке, Секретариат уполномоченного будет проводить мероприятия государственного контроля, а именно - установление факта такого нарушения. Далее будет предоставляться 30 дней для устранения нарушений, чтобы они не повторялись в будущем. Если же в течение года случаются повторные аналогичные нарушения, и они категорически не исправляются, то уполномоченный имеет право составить акт, потом протокол, а после вынести постановление о наложении на предприятия штраф в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет от 5,1 до 6,8 тыс. грн.

"Хочу подчеркнуть, что штраф накладывается именно на предприятия, а не на работника. То есть, если работник позволил себе нарушение, то штраф будет взиматься с юридического лица. Именно поэтому руководство учреждений в сфере обслуживания должен быть заинтересован в широкой информационной кампании среди своих сотрудников", - добавил омбудсмен.

На уточняющий вопрос, будут ли Секретариат уполномоченного для выявления нарушений языкового законодательства, особенно в сфере обслуживания, инициировать определенные рейды или "тайных покупателей", Креминь ответил, что в условиях пандемии он не может рисковать здоровьем своих коллег и требовать от них аналогичные формы контроля.

"Зато нам хватает других возможностей зафиксировать факты возможных нарушений. В соответствии с планом нашей работы на 2021 год мы готовимся к различным формам проверок, однако меры государственного контроля среди основных", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступает в силу норма закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.


Полный текст интервью с языковым омбудсменом Креминем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #закон #обслуживание #украинский_язык
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