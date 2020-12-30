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09:29 30.12.2020

Зеленский поздравил президента Эстонии с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины

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Зеленский поздравил президента Эстонии с днем рождения, поблагодарив за поддержку территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) с днем рождения, поблагодарив за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"С днем рождения, Керсти Кальюлайд. Желаю вам крепкого здоровья и достижения всех целей для счастья и процветания эстонского народа. Благодарен Эстонии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в углублении отношений между Эстонией и Украиной", - написал Зеленский на странице в Twitter.

 

Теги: #зеленский #поздравление #кальюлайд
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