В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В Великобритании зарегистрировали более 53 тыс. случаев заражения COVID-19, сообщают британские СМИ.

За последние сутки прирост зараженных коронавирусом составил 53135 человек. Накануне в стране выявили более 41,3 тыс. зараженных.

Всего за время пандемии в Великобритании зарегистрировали свыше 2,3 млн случаев заражения COVID-19. Скончались среди них более 71 тыс. человек.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется. В связи с этим на более 40% территории Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции.