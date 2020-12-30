В Кропивницком горела многоэтажка, есть пострадавшие - ГСЧС

В Кропивницком в многоэтажном жилом доме произошел пожар в двух квартирах, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"29 декабря в 20:08 в Кропивницком по проспекту Университетский, 21, на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар в двух квартирах малосемейного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 21:32 пожар ликвидирован.

В ГСЧС отметили, что 10 человек (из них один ребенок) были спасены, эвакуированы 18 человек (из них 6 детей).

"За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратилось 3 человека (из них один ребенок), которые госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что огнем повреждена мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 кв. м.