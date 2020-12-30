Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 81 млн 997 тыс. 42 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 789 тыс. 908, выздоровели почти 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 556 тыс. 927 инфицированных COVID-19, зафиксирован 338 тыс. 561 летальный исход, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 224 тыс. 852, число скончавшихся - до 148 тыс. 439, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 7 млн 563 тыс. 551 заболевший, из них умер 192 тыс. 681, вылечились более 6,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 228,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 44 человека, Индии - 107, Бразилии - 903.