И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

Военная прокуратура обвиняет главного инженера и исполняющего обязанности главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья в служебной халатности и нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба.

"По процессуальному руководству военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона в суд направлено обвинительное заключение в отношении главного инженера и исполняющего обязанности главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Следствие установило, что в декабре 2018г. указанный служащий на заседании тендерного комитета неправильно выбрал процедуру определения "победителя"-исполнителя работ, не вынес на рассмотрение вопрос о применении процедуры по оборонному заказу, не придерживался правил определения стоимости строительства и не проверил цены на материально технические ресурсы перед заключением договора.

"Как следствие, из-за завышения предпринимателем стоимости работ государству нанесен свыше 93 тыс грн материального ущерба", - подчеркнули в ведомстве.