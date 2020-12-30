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08:16 30.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

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В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 16 355 человек, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2925 человек, летальных случаев – 243, выздоровели – 16 355 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во среду утром.

Днем ранее, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших COVID-19, 28 декабря было зафиксировано 4 835 новых заболевших, 27 декабря сообщалось о 6 113 новых заболевших COVID-19, 26 декабря было зафиксировано 7 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря сообщалось об 11 035 новых случаях болезни.

Количество инфицированных с начала пандемия на утро среды составило 1 045 348 человек, 18 324 человек - умер от COVID-19, выздоровели - 698 190 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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