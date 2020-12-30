Германия окончательно запретила продажу пиротехники на Новый год

Высший административный суд Берлина окончательно подтвердил общегосударственный запрет на продажу новогодних фейерверков, признав, что такое решение предотвратит лишнюю нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии Covid-19, говорится в решении суда.

"Административный суд Берлина отклонил ходатайство производителей и продавцов пиротехники о временном прекращении действия положения (о запрете – ИФ)", - говорится в решении суда.

В решении суда отмечается, что запрет предотвратит лишнюю нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии, так как неправильное использование пиротехники может привести к травмам, что потенциально может ухудшить лечение многочисленных пациентов с коронавирусом.