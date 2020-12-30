Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь и раненых нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета", - добавили в штабе.