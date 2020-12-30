События

07:38 30.12.2020

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь и раненых нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 30.12.2020
И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

08:16 30.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

05:38 30.12.2020
Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

03:31 30.12.2020
Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

01:23 30.12.2020
Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

00:30 30.12.2020
Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

22:47 29.12.2020
Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

22:20 29.12.2020
Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

21:57 29.12.2020
В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

19:17 29.12.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 7986 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 16355 человек

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 82 млн, число жертв превысило 1,78 млн

Германия окончательно запретила продажу пиротехники на Новый год

Предвыборная команда Трампа продолжает предпринимать попытки оспорить итоги выборов

Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

Байден заявил, что в США спустя 10 месяцев пандемии коронавируса недостаточное количество тестов

Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в американском штате Колорадо

Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии

Турция со среды вводит требование об обязательных справках о тестировании на COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА