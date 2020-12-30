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06:49 30.12.2020

Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

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Улучшение ситуации с COVID-19 в США может произойти только к концу марта

Избранный президент США Джо Байден предупредил, что вакцинация от COVID-19 в Соединенных Штатах отстает от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом может не быть до марта.

"Мы должны быть честными. Следующие несколько недель и месяцев будут очень сложными, очень сложным периодом для нашей страны, возможно, самым сложным за всю эту пандемию. Я знаю, что это тяжело слышать, но это правда", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

"План администрации Трампа по распространению вакцин сильно отстает", - отметил он.

По его словам, при нынешних темпах, "на вакцинацию американского народа уйдут годы, а не месяцы".

"На то, чтобы все исправить, потребуется время. Возможно, мы не увидим улучшения до конца марта, так как потребуется время, чтобы наш план реагирования на COVID-19 начал приносить видимый прогресс", - добавил Байден.

Он также обвинил действующую администрацию в недостаточном количестве проведенных тестов на коронавирус.

"После десяти месяцев пандемии у нас все еще недостаточно тестов. Это просто пародия. Нам нужно расширить масштабы тестирования, чтобы его мог пройти каждый, кто в нем нуждается", - написал избранный президент в Twitter.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на утро среды в США было проедено около 250,6 млн тестов, то есть более 750 тыс. на 1 млн населения.

Теги: #сша #ситуация #байден #коронавирус
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