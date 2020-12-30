События

05:38 30.12.2020

Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

2 мин читать

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины", среди которых указаны Россия, Армения, Беларусь и еще 14 стран, сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"На заседании секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Как отмечается, исключение могут составлять публикации произведений "умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

Кроме того, решено ознакомить с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Украинский институт книги, Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #публикация #писатели #украина #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:31 30.12.2020
Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

01:23 30.12.2020
Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

00:30 30.12.2020
Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

22:47 29.12.2020
Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

22:20 29.12.2020
Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

21:57 29.12.2020
В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

18:34 29.12.2020
Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

14:50 29.12.2020
Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

13:56 29.12.2020
Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

13:36 29.12.2020
Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

Байден заявил, что в США спустя 10 месяцев пандемии коронавируса недостаточное количество тестов

Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в американском штате Колорадо

Украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии

Турция со среды вводит требование об обязательных справках о тестировании на COVID-19

Новое подозрение Микитасю не связано с расследованием его коррупционных преступлений - Нацполиция

Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны"

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА