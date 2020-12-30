Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины", среди которых указаны Россия, Армения, Беларусь и еще 14 стран, сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"На заседании секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Как отмечается, исключение могут составлять публикации произведений "умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

Кроме того, решено ознакомить с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Украинский институт книги, Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", - подчеркивается в заявлении.