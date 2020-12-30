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04:32 30.12.2020

Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

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Британский парламент проголосует за законопроект о будущих отношениях с ЕС

Парламент Великобритании в среду проведет заседание, по итогам которого состоится голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом.

Заседание вокруг соглашения состоится в палате общин, оно начнется в 9:30 по местному времени (12:30 мск).

Ожидается, что парламент без проблем поддержит соглашение: за это выступают как депутаты-консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы.

24 декабря Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.

"Мы, наконец-то, достигли соглашения. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по окончанию переговоров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили стабильность Соединенному Королевству.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

До ратификации в Европарламенте соглашение, тем не менее, де-факто начнет действовать: в ЕС решили выдать разрешение на его временное применение - в ожидании завершения процедуры ратификации.

Теги: #великобритания #голосование #парламент
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