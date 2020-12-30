Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год

Львовский горсовет утвердил бюджет на 2021 год. За соответствующее решение сегодня на сессии проголосовали 54 депутата. Всего в городском совете 64 депутата.

Согласно решению, доходная часть бюджета утверждена в размере 11,1 млрд грн с учетом трансфертов из госбюджета, а расходы – на уровне 10,7 млрд грн.

Общий фонд бюджета утверждены на уровне 8,8 млрд грн, а доходы специального фонда – 834,4 млн грн.

В расходной части 4,27 млрд грн запланировали направить на сферу образования.

На серу ЖКХ утверждена сумма 1, 06 млрд грн, на социальную защиту – 736, 1 млн грн, на медицину – 173,9 млн грн, на культуру и искусство – 132,2 млн.

На обслуживание внутреннего долга в 2021 году запланировано 169, 5 млн грн.

Также во время сессии депутаты приняли решение рассмотреть программы для финансирования в рамках бюджета развития в конце января следующего года.