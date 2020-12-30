Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в американском штате Колорадо

"Британская" разновидность COVID-19 выявлена у американца в Колорадо, сообщил губернатор штата Джаред Полис.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис в твиттере.

"Мы будем отслеживать это, как и другие показатели COVID-19, очень тщательно", - добавил он.

Отмечается, что заболевший находится в изоляции в округе Элберт. При этом у него нет никакой истории путешествий.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.