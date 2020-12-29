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23:23 29.12.2020

Турция со среды вводит требование об обязательных справках о тестировании на COVID-19

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Турция со среды вводит требование об обязательных справках о тестировании на COVID-19

Турция с 30 декабря будет требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.

"В соответствии с действующими в республике правилами, пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется", - сообщили в минувший понедельник в пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines.

Как отметили в авиакомпании, пассажиры, которые не предоставили документ (в печатном или электронном виде), не будут допущены к посадке на рейс.

Информацию подтвердили и российские туроператоры.

"Справка должна быть представлена на английском языке", - уточнила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании и ряде других стран. Предполагается, что новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года.

Теги: #туризм #турция #въезд #требования
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