Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС.

Кроме того, в районе Талаковки, Авдеевки и Невельского противник применил станковые противотанковые и подствольные гранатометы.

Так, на многочисленные обстрелы противника украинские военные открыли огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в свою очередь наблюдалась тишина.

"Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.